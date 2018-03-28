Нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо сломал руку в сборной Нигерии, однако это не помешает ему тренироваться и играть в футбол.

Эту травму экс-игрок "Манчестер Сити" получил во время поездки в сборную. В товарищеском матче против Сербии, который прошел во вторник в Барнете и завершился поражением нигерийцев со счетом 2:0, Келечи не было даже среди запасных.



Как сообщает Sky Sports, Ихеаначо сломал пястную кость своей правой руки. Ожидается, что после осмотра докторами "лис" Келечи будет допущен до тренировок, а также сможет принять участие в субботнем матче Премьер-Лиги против "Брайтона".



Добавим, что в этом сезоне 21-летний Ихеаначо провел 15 матчей в Премьер-Лиге и забил один гол. Еще четырежды Келечи отличился в Кубке Англии.