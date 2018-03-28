Лофтус-Чик хочет сыграть на Чемпионате Мира

Полузащитник "Кристал Пэлас" Рубен Лофтус-Чик надеется попасть в состав сборной Англии на Чемпионат Мира в России.

Прогресс 22-летнего игрока в этом сезоне притормозила обидная травма лодыжки, из-за чего Рубен не был вызван на товарищеские матчи с Голландией и Италией.



В остатке сезона воспитанник "Челси" надеется наверстать упущенное и убедить главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта в своей необходимости на Чемпионате Мира в России.



"Если я попаду на Чемпионат Мира, это будет огромным событием для меня. Гарет уже интересовался моим здоровьем и пожелал всего наилучшего в остатке сезона. У меня есть семь игр, и я уже рвусь в бой", - сообщил Лофтус-Чик Goal.