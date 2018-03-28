Алдервейрелд пропустит Чемпионат Мира, если не начнет играть за "Тоттенхэм"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес предупредил, что защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может пропустить Чемпионат Мира, если не начнет играть за свой клуб.

Последний матч за "шпор" с первых минут 29-летний защитник провел еще 18 февраля. Главный тренер Маурисио Почеттино объясняет отсутствие Тоби травмой, которая, впрочем, не помешала игроку откликнуться на приглашение в сборную Бельгии.



Накануне вечером Алдервейрелд провел все 90 минут в товарищеском матче с Саудовской Аравией, однако от предупреждения Мартинеса его это не спасло. Если Тоби не начнет регулярно играть за клуб, то может не поехать на турнир в России.



"Каждому игроку нужна длительная серия матчей. До финиша сезона остается всего семь недель, это не так уж и много. Некоторые наши игроки всегда выходят на поле, но некоторые – нет. В их числе и Тоби".



"Вы знаете, что он отлично читает игру, и сегодня мы лишь убедились в этом. Эти 90 минут были хорошей возможностью показать, на что он способен", - цитирует Мартинеса The Guardian.