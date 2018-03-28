Хирург: "Ибрагимович поспешил уйти из МЮ из-за вылета из Лиги Чемпионов"

Оперировавший Златана Ибрагимовича хирург заявил, что досрочный уход нападающего из "Манчестер Юнайтед" вызван вылетом "красных дьяволов" из Лиги Чемпионов.

Напомним, на прошлой неделе "Юнайтед" по обоюдному согласию сторон расторг истекавший в конце сезона контракт с Ибрагимовичем, позволив тому перейти в клуб МЛС "ЛА Гэлакси".



Немногим ранее "дьяволы" вылетели из Лиги Чемпионов, в трусливой манере уступив "Севилье" в 1/8 финала. Хирург Фредди Фу убежден, что это и стало причиной поспешного ухода его пациента, ведь Златан лишился возможности выиграть трофей, о котором мечтал всю свою карьеру.



"Он и тренер Жозе Моуриньо хорошо ладили. Ему нравился "Манчестер Юнайтед", а до своей травмы он был героем там".



"Его план состоял в том, чтобы вернуться в строй и постараться выиграть еще трофеев, особенно Лигу Чемпионов. Но после поражения "Юнайтед" от "Севильи", думаю, он принял решение об уходе. Такое мое понимание ситуации".



"В Премьер-Лиге "Юнайтед" тоже уже не догнать "Манчестер Сити". Может быть, они выиграют Кубок Англии, что было бы хорошо, но не так хорошо, как Лигу Чемпионов".



"Он выиграл практически все остальные большие трофеи. К сожалению, они уступили "Севилье". Думаю, иначе он бы остался дольше, но он не говорил этого мне прямым текстом", — сообщил Фу South China Morning Post.