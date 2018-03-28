Демирбай попал в шорт-лист "Арсенала"

"Арсенал" включил полузащитника "Хоффенхайма" Керема Демирбая в шорт-лист трансферных целей на грядущее лето.

24-летний Демирбай хорошо известен ведущему скауту "канониров" Свену Мислинтату, который долгое время работал в дортмундской "Боруссии" и вдоль и поперек изучил немецкий рынок.



Как сообщает London Evening Standard, трансфер Керема оценивается в 20 миллионов фунтов, а на игрока сборной Германии, помимо "Арсенала", претендует еще и "Ливерпуль".



По информации издания, "канониры" рассматривают Демирбая на случай ухода из клуба Джека Уилшира и Аарона Рэмси. Контракт первого истекает уже в конце этого сезона, соглашение с валлийцем – через год.