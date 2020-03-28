"Сити" обсудит новый контракт со Стерлингом

После неудачных переговоров с нападающим Габриэлем Жезусом "Манчестер Сити" обсудит новый контракт с вингером Рахимом Стерлингом.

Накануне стало известно, что "Сити" не удалось склонить Жезуса к новой сделке. Бразилец хочет зарабатывать на "Этихад" больше 100 тысяч фунтов в неделю, потому отложил переговоры до окончания Чемпионата Мира.



Не долго думая, лидеры Премьер-Лиги переключили свое внимание на 23-летнего Стерлинга. После того как команда Пепа Гвардиолы обеспечит себе победу в Премьер-Лиге, "горожане" начнут диалог с Рахимом, сообщает ESPN.



По информации источника, "Сити" рассчитывает продлить договор со Стерлингом, поскольку его действующий контракт истекает уже летом 2020 года. "Горожане" надеются, что Рахим последует примеру Давида Сильвы, Кевина Де Брюйне и Фернандиньо, которые по ходу этого сезона поставили подписи под новыми соглашениями.