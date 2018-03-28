Жоржиньо готов переехать в Премьер-Лигу

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо признался, что грядущим летом обсудит переход в один из клубов Премьер-Лиги.

26-летний Жоржиньо стал лакомой целью для английских клубов на трансферном рынке. За прогрессом итальянца бразильского происхождения следят оба клуба из Манчестера, "Ливерпуль" и "Арсенал".



Жоржиньо еще не определился с местом, в котором продолжит карьеру, тем более что "Наполи" претендует на чемпионство в Серии А. Но опорник уверен, что сможет заиграть в Премьер-Лиге.



"Думаю, я смогу адаптироваться к Премьер-Лиге. Все зависит от того, кто будут моими партнерами по команде. Английские клубы предпочитают игру низом, быстро переходят в атаку и высоко прессингуют. Если одна из таких команд захочет меня, думаю, я идеально ей подойду", - сообщил Жоржиньо ESPN.