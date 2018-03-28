Жоржиньо готов переехать в Премьер-Лигу

Жоржиньо Полузащитник "Наполи" Жоржиньо признался, что грядущим летом обсудит переход в один из клубов Премьер-Лиги.

26-летний Жоржиньо стал лакомой целью для английских клубов на трансферном рынке. За прогрессом итальянца бразильского происхождения следят оба клуба из Манчестера, "Ливерпуль" и "Арсенал".

Жоржиньо еще не определился с местом, в котором продолжит карьеру, тем более что "Наполи" претендует на чемпионство в Серии А. Но опорник уверен, что сможет заиграть в Премьер-Лиге.

"Думаю, я смогу адаптироваться к Премьер-Лиге. Все зависит от того, кто будут моими партнерами по команде. Английские клубы предпочитают игру низом, быстро переходят в атаку и высоко прессингуют. Если одна из таких команд захочет меня, думаю, я идеально ей подойду", - сообщил Жоржиньо ESPN.




Метки Жоржиньо, Наполи, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 28.03.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 890

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Последние комментарии:




  1. highneken 28.03.2018 16:05 # highneken
    В сити просится ) ну или ливер на худой конец

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  2. tursa 28.03.2018 15:47 # tursa
    описание под лфк подходит

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  3. mancunia-planet 28.03.2018 15:15 # mancunia-planet
    В Ливер этого шнайдерлена

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  4. recyjoed 28.03.2018 15:10 # recyjoed
    Идеален для Ливерпуля. Получше джана будет

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  5. bamboleyro 28.03.2018 15:07 # bamboleyro
    го в маню

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