Тухель провел переговоры с "Челси"

"Челси" первым из клубов Премьер-Лиги провел переговоры с бывшим тренером дортмундской "Боруссии" Томасом Тухелем.

В минувшие выходные стало известно, что Тухель отказался от заманчивого варианта с "Баварией", отвергнув предложение мюнхенцев. Если верить Bild, Томас предпочел чемпионам Бундеслиги работу с "Арсеналом", хотя затем издание Sky Sports опровергло эту информацию.



А сегодня выяснилось, что "Челси" находится в контакте с Тухелем еще с прошлого лета. Томас обсуждал с директором "синих" Мариной Грановской возможный переезд в Лондон.



Журналист The Guardian и ESPN Рафаэль Хонигштайн сообщил, что Тухель произвел приятное впечатление на советника Романа Абрамовича, а Грановская в свою очередь намекнула, что Томас заменит Антонио Конте грядущим летом.



Тем не менее, 44-летний специалист все еще остается в шорт-листе "Арсенала". Действующий контракт Арсена Венгер истекает только через год, но "канониры" уже вовсю ведут поиски нового тренера, утверждает Daily Mirror.