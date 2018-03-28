Тухель провел переговоры с "Челси"
"Челси" первым из клубов Премьер-Лиги провел переговоры с бывшим тренером дортмундской "Боруссии" Томасом Тухелем.
В минувшие выходные стало известно, что Тухель отказался от заманчивого варианта с "Баварией", отвергнув предложение мюнхенцев. Если верить Bild, Томас предпочел чемпионам Бундеслиги работу с "Арсеналом", хотя затем издание Sky Sports опровергло эту информацию.
А сегодня выяснилось, что "Челси" находится в контакте с Тухелем еще с прошлого лета. Томас обсуждал с директором "синих" Мариной Грановской возможный переезд в Лондон.
Журналист The Guardian и ESPN Рафаэль Хонигштайн сообщил, что Тухель произвел приятное впечатление на советника Романа Абрамовича, а Грановская в свою очередь намекнула, что Томас заменит Антонио Конте грядущим летом.
Тем не менее, 44-летний специалист все еще остается в шорт-листе "Арсенала". Действующий контракт Арсена Венгер истекает только через год, но "канониры" уже вовсю ведут поиски нового тренера, утверждает Daily Mirror.
28.03.2018 14:00
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Последние комментарии:
А чего он с Боруссией достиг что его прям топы начинают звать?
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Оставить Конте блеат!
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норм Грановская ротирует тренеров
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норм, минус один автобус если подпишут.
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зачем ему мараться об этот челсей? ДАЖЕ гейклуб осринал получше будет
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бляяяяяяяя...........
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первый кто обассет челси в новом сезоне в ТО
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Новый идол пенсов
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с дуба грановская что ли упала, какой тухель, что за тухель, не трогать конте, а то получиться хаос как после анчи
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пенсов ждет полный тухель))0
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На Челси потренируется и потом на повышение пойдёт.
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Тухель епта
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