Тухель провел переговоры с "Челси"

Томас Тухель "Челси" первым из клубов Премьер-Лиги провел переговоры с бывшим тренером дортмундской "Боруссии" Томасом Тухелем.

В минувшие выходные стало известно, что Тухель отказался от заманчивого варианта с "Баварией", отвергнув предложение мюнхенцев. Если верить Bild, Томас предпочел чемпионам Бундеслиги работу с "Арсеналом", хотя затем издание Sky Sports опровергло эту информацию.

А сегодня выяснилось, что "Челси" находится в контакте с Тухелем еще с прошлого лета. Томас обсуждал с директором "синих" Мариной Грановской возможный переезд в Лондон.

Журналист The Guardian и ESPN Рафаэль Хонигштайн сообщил, что Тухель произвел приятное впечатление на советника Романа Абрамовича, а Грановская в свою очередь намекнула, что Томас заменит Антонио Конте грядущим летом.

Тем не менее, 44-летний специалист все еще остается в шорт-листе "Арсенала". Действующий контракт Арсена Венгер истекает только через год, но "канониры" уже вовсю ведут поиски нового тренера, утверждает Daily Mirror.




Метки Тухель, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.03.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1785

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Последние комментарии:




  1. lfc-mad-fan13 28.03.2018 15:07 # lfc-mad-fan13
    А чего он с Боруссией достиг что его прям топы начинают звать?

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  2. don-antonio 28.03.2018 15:06 # don-antonio
    Оставить Конте блеат!

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  3. spartan 28.03.2018 15:03 # spartan
    норм Грановская ротирует тренеров

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  4. contrario 28.03.2018 14:40 # contrario
    норм, минус один автобус если подпишут.

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  5. recyjoed 28.03.2018 14:28 # recyjoed
    зачем ему мараться об этот челсей? ДАЖЕ гейклуб осринал получше будет

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  6. gringo1990 28.03.2018 14:24 # gringo1990
    бляяяяяяяя...........

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  7. mu-fc 28.03.2018 14:17 # mu-fc
    первый кто обассет челси в новом сезоне в ТО

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  8. mr-dodds 28.03.2018 14:16 # mr-dodds
    Новый идол пенсов

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  9. osivori 28.03.2018 14:15 # osivori
    с дуба грановская что ли упала, какой тухель, что за тухель, не трогать конте, а то получиться хаос как после анчи

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  10. kos9k 28.03.2018 14:12 # kos9k
    пенсов ждет полный тухель))0

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  11. mcart 28.03.2018 14:03 # mcart
    На Челси потренируется и потом на повышение пойдёт.

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  12. kontorres 28.03.2018 14:02 # kontorres
    Тухель епта

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