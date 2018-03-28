Саутгейт уже знает имена 19-20 игроков из заявки сборной Англии на ЧМ-2018

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что уже знает имена 19-20 игроков, которые попадут в его заявку на Чемпионат Мира в России.

Согласно регламенту ФИФА, все участники ЧМ-2018 должны подать предварительную заявку для участия в турнире из 35 имен до 14 мая. А к 4 июня сборным надлежит урезать свои списки до 23 игроков.



Товарищеские матчи против Голландии и Италии помогли Саутгейту определиться с большинством футболистов, которых он хочет взять в Россию. Вакантных мест осталось совсем немного, однако Гарет не исключает и форс-мажор.



"Отдельные футболисты показали очень сильную игру, застолбив за собой место не в команде, но в заявке. 19 или 20 имен для меня практически ясны. Вопрос лишь в том, кто к ним присоединится и не возникнет ли у нас проблем в отдельных зонах".



"Мы многому научились благодаря тому, что попробовали в этих матчах. Мне очень приятно, что эти парни сами решают возникающие проблемы на поле, реагируя на смену схемы соперника, реализуя план по уходу от прессинга".



"Это большой плюс, и чем больше мы будем работать вместе, тем лучше. Я нахожусь в предвкушении турнира, который обещает стать великолепным и захватывающим для нас", — цитирует Саутгейта Sky Sports.