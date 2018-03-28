Нобл хочет помириться с фанатами "Вест Хэма"

Марк Нобл с фанатом Капитан "Вест Хэма" Марк Нобл обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду в остатке сезона.

Последний домашний матч "Вест Хэма" против "Бернли" сопровождался появлением на поле посторонних и протестными акциями, из-за которых сразу пять фанатов лишились права посещать игры "молотков" на всю оставшуюся жизнь.

Перед финальным отрезком сезона Нобл попросил болельщиков сплотиться вокруг команды и помочь ей избежать вылета в Чемпионшип.

"Нам всем нужно сплотиться и поддержать команду: поверьте, позитивные эмоции вдохновляют игроков на свершения. Точно так же негатив с трибун влияет на концентрацию футболистов и их уверенность. Вы могли заметить это во втором тайме с "Бернли".

"Поверьте, мы нуждаемся в вас, и мы не сможем показать свою лучшую игру без вашей поддержки. Когда вы заряжаете кричалки, в мире нет болельщиков лучше, чем фанаты "Вест Хэма".

"Я могу понять ваше разочарование – сезон складывается не так, как мы хотели. Но я прошу направить вашу страсть в правильное русло и помочь нам остаться в Премьер-Лиге. Затем мы сможем сесть за стол переговоров и обсудить изменения", - сообщил Нобл официальному сайту клуба.



Метки болельщики, Вест Хэм, Нобл

Автор foxmcfc   

Дата 28.03.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 28.03.2018 12:13 # makeewadim
    Нобл - это название бойца из Мортал Комбат??

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  2. vovandersar 28.03.2018 12:11 # vovandersar
    Молодец, кэп!

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