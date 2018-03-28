Саутгейт объяснил, почему Алли перестал играть в сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему плеймейкер Деле Алли провел всего 22 минуты в товарищеских матчах с Голландией и Италией.

В поединке с Голландией в минувшую пятницу Алли появился на поле только на 68-й минуте. Встречу с Италией, которая прошла накануне в Лондоне, Деле целиком провел на скамейке запасных.



После ничьей 1:1 Саутгейт объяснил, почему перестал выпускать лидера "Тоттенхэма". Если верить Гарету, он по-прежнему высоко котирует Алли, но в дело вмешалась травма.



"Деле очень важен для нас, но он не смог завершить несколько тренировок из-за проблем со здоровьем. Кроме того, мы хотели дать игровое время Адаму Лаллане и Льюису Куку".



"Во втором тайме нам пришлось заменить Джона Стоунса, поэтому замен у нас просто-напросто не осталось. Деле всегда хочет играть, и, конечно, мы понимаем, что сейчас он очень расстроен", - сообщил Саутгейт The Independent.