Венгер открыт к работе в другом клубе

Арсен Венгер заявил, что готов тренировать другой клуб, если его карьера в "Арсенале" оборвется грядущим летом.

Как известно, контракт Венгера истекает только в 2019 году, однако в прессе ходят упорные слухи, что лондонский клуб может отказаться от услуг 68-летнего француза, если тот вновь не сумеет вывести "канониров" в Лигу Чемпионов.



Лишь на днях прессу всколыхнула история о контакте "Арсенала" с Томасом Тухелем. Предчувствуя, что дыма без огня не бывает, Арсен предупреждает, что его тренерская карьера не оборвется в случае увольнения с "Эмирейтс".



"Конечно, я бы хотел тренировать и после "Арсенала", я бы хотел тренировать, пока у меня есть физические силы и желание. Я понимаю, что это зависит от моих физических кондиций и психологического состояния. Это решение, которое мне однажды придется принять".



"В данный же момент я живу настоящим и просто хочу быть как можно успешнее со своим клубом, особо не переживая насчет своего будущего. Ты не проводишь в клубе уровня "Арсенала" 22 года, не посвящая себя полностью работе и не жертвуя собой".



"Это отношение не изменится до конца сезона — или до конца моего контракта, если получится. Что будет дальше, я не знаю", — сообщил Венгер beIN Sports.