Агбонлахор покинет "Астон Виллу"

Габриэль Агбонлахор После окончания этого сезона нападающий Габриэль Агбонлахор покинет "Астон Виллу", в которой он провел 17 последних лет.

Вся профессиональная карьера Агбонлахора связана с одним клубом, что является настоящей редкостью в современном футболе. Однако грядущим летом Габриэлю придется уйти, даже если "вилланы" завоюют путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.

Как стало известно The Telegraph, бирмингемский клуб не собирается продлевать истекающий контракт Агбонлахора, который сейчас зарабатывает 26 тысяч фунтов в неделю.

С момента выбывания "Астон Виллы" из Премьер-Лиги нападающий отличился только дважды — фактически каждый гол Габриэля стоил клубу 1.3 млн. фунтов. Свой последний матч Агбонлахор сыграл еще 23 декабря.

Сообщается, что сам Агбонлахор уже смирился с тем, что ему придется покинуть родной клуб. Габриэль задумывается о том, чтобы продолжить карьеру в МЛС.

Добавим, Агбонлахор является лучшим бомбардиром "Астон Виллы" в Премьер-Лиге, а лучший отрезок своей карьеры, пожалуй, провел в период с 2007 по 2010 год, когда бирмингемцы под началом Мартина О'Нила три раза подряд финишировали шестыми.



Метки Агбонлахор, Астон Вилла

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. didier-11 28.03.2018 10:25 # didier-11
    Самая неебическая скорость в пёс и фифе была

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  2. gringo1990 28.03.2018 10:10 # gringo1990
    Он еще играет? я давно забыл за него вообще

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  3. serkot 28.03.2018 09:43 # serkot
    Он уже давно не торт. Фиг с ним

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  4. antiterror 28.03.2018 09:08 # antiterror
    Нельзя так с легендой обходиться!

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