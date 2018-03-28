После окончания этого сезона нападающий Габриэль Агбонлахор покинет "Астон Виллу", в которой он провел 17 последних лет.

Вся профессиональная карьера Агбонлахора связана с одним клубом, что является настоящей редкостью в современном футболе. Однако грядущим летом Габриэлю придется уйти, даже если "вилланы" завоюют путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.



Как стало известно The Telegraph, бирмингемский клуб не собирается продлевать истекающий контракт Агбонлахора, который сейчас зарабатывает 26 тысяч фунтов в неделю.



С момента выбывания "Астон Виллы" из Премьер-Лиги нападающий отличился только дважды — фактически каждый гол Габриэля стоил клубу 1.3 млн. фунтов. Свой последний матч Агбонлахор сыграл еще 23 декабря.



Сообщается, что сам Агбонлахор уже смирился с тем, что ему придется покинуть родной клуб. Габриэль задумывается о том, чтобы продолжить карьеру в МЛС.



Добавим, Агбонлахор является лучшим бомбардиром "Астон Виллы" в Премьер-Лиге, а лучший отрезок своей карьеры, пожалуй, провел в период с 2007 по 2010 год, когда бирмингемцы под началом Мартина О'Нила три раза подряд финишировали шестыми.