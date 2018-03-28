Агент не исключает назначение Клоппа в "Баварии"

Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа заявил, что может представить своего клиента в "Баварии", но лишь в отдаленном будущем.

В данный момент "Бавария" в очередной раз ищет нового рулевого, и имя Клоппа, как и в предыдущие разы, вновь называется среди претендентов на работу в Мюнхене.



Однако у 50-летнего немца есть долгосрочный контракт с "Ливерпулем", и представить своего клиента в другом клубе прямо сейчас агент не может.



"У него есть контракт до 2022 года, и я не думаю, что он уже закончил свою работу в "Ливерпуле". Однако необходимо учитывать множество факторов. Когда переезжаешь в Англию, нельзя недооценивать отсутствие зимнего перерыва. Из-за этого тебе остается меньше времени на жизнь".



"Юрген не слишком важен для "Баварии", а "Бавария" не слишком важна для Юргена. Он определенно мог бы хорошо потрудиться там. "Бавария" и Клопп хорошо бы подошли друг другу, но в данный варианты мы не рассматриваем этот вариант".



"Возможность тренировать один из больших клубов Европы не может быть непривлекательной, однако все должно подходить. Да, "Бавария" будет искать тренера летом, но у Юргена есть длительный контракт".



"В данный момент Юрген не думает ни о каком другом клубе, кроме "Ливерпуля". Нет тренера, который был бы важнее клуба. Как правило, клуб всегда важнее", — сообщил агент Марк Косицке Sport1.