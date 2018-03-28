Агент не исключает назначение Клоппа в "Баварии"

Юрген Клопп Агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа заявил, что может представить своего клиента в "Баварии", но лишь в отдаленном будущем.

В данный момент "Бавария" в очередной раз ищет нового рулевого, и имя Клоппа, как и в предыдущие разы, вновь называется среди претендентов на работу в Мюнхене.

Однако у 50-летнего немца есть долгосрочный контракт с "Ливерпулем", и представить своего клиента в другом клубе прямо сейчас агент не может.

"У него есть контракт до 2022 года, и я не думаю, что он уже закончил свою работу в "Ливерпуле". Однако необходимо учитывать множество факторов. Когда переезжаешь в Англию, нельзя недооценивать отсутствие зимнего перерыва. Из-за этого тебе остается меньше времени на жизнь".

"Юрген не слишком важен для "Баварии", а "Бавария" не слишком важна для Юргена. Он определенно мог бы хорошо потрудиться там. "Бавария" и Клопп хорошо бы подошли друг другу, но в данный варианты мы не рассматриваем этот вариант".

"Возможность тренировать один из больших клубов Европы не может быть непривлекательной, однако все должно подходить. Да, "Бавария" будет искать тренера летом, но у Юргена есть длительный контракт".

"В данный момент Юрген не думает ни о каком другом клубе, кроме "Ливерпуля". Нет тренера, который был бы важнее клуба. Как правило, клуб всегда важнее", — сообщил агент Марк Косицке Sport1.



Метки Бавария, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2018 08:00

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  1. gringo1990 28.03.2018 08:53 # gringo1990
    Если по чесноку то ЛФК вызывает больше уважения нежели другие клубы Англии. И я искренне желаю этому клубу выйграть долгожданный трофей АПЛ в ближайшие годы. Уж лучше они чем Манчестерские мешки.

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  2. awesome-dude 28.03.2018 08:35 # awesome-dude
    Юрген не уйдет и закончит карьеру в пуле. Инфа 148%

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