"Норвич" оценил Мэддисона в 25 миллионов фунтов

"Норвич" установил цену в 25 миллионов фунтов за полузащитника Джеймса Мэддисона, одного из ярчайших талантов в Англии за пределами Премьер-Лиги.

Как утверждает Daily Mirror, в этом сезоне практически каждый клуб Премьер-Лиги посылал скаутов просматривать восходящую звезду "канареек", однако фаворитами в борьбе за Джеймса считаются "Тоттенхэм" и "Челси". Шансы "Эвертона" и "Манчестер Сити" заполучить талантливого игрока расцениваются чуть ниже.



Зная о пристальном интересе грандов к Мэддисону, "Норвич" установил за 21-летнего полузащитника цену в 25 млн. фунтов, однако такого рода сумма не должна отпугнуть "шпор" и "синих", которые привыкли смело инвестировать в молодежь.



Добавим, что в этом сезоне игрок молодежной сборной Англии провел 36 матчей за "Норвич" в Чемпионшипе, забив 13 голов и отдав семь результативных передач.



