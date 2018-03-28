"Бернли" заплатит 500 тысяч фунтов за дебют Тарковски в сборной

Дебют Джеймса Тарковски за сборную Англии дорого стоил не только национальной команде, но и "Бернли", который теперь заплатит полмиллиона фунтов бывшему клубу своего защитника "Брентфорду".

Накануне вечером 25-летний Тарковски целиком сыграл товарищеский матч против итальянцев на "Уэмбли". Именно Джеймс стал виновником назначения пенальти, благодаря которому соперник англичан ушел от поражения — 1:1.



Этот дебют слегка смазал впечатление от международного дебюта Тарковски, но кто точно не будет горевать по поводу упущенной победы, так это бывший клуб Джеймса "Брентфорд", сейчас занимающий 11-ю позицию в Чемпионшипе.



Продавая Тарковски в "Бернли" в 2016 году, "Брентфорд" предусмотрительно включил в договор условие о бонусе, если Джеймс дебютирует за национальную команду. Как сообщает Sky Sports, теперь "бордовые" обязаны выплатить 500 тыс. фунтов.



В будущем этот бонус может вырасти до 1 млн. фунтов, если карьера Тарковски в сборной Англии не ограничится одним матчем.