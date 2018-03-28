Англичане упустили победу против сборной Италии
Пропустив свой первый гол с сентября из-за назначенного при помощи VAR пенальти, сборная Англии лишилась победы в товарищеском матче против Италии — 1:1.
По сравнению с минимальной победой против Голландии в пятницу главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт произвел пять перестановок, выпустив с первых минут Джека Бутланда, дебютанта Джеймса Тарковски, примерившего капитанскую повязку Эрика Дайера, Эшли Янга и Джейми Варди.
Уже в самом начале матча нападающий итальянцев Чиро Иммобиле дважды оказывался в штрафной англичан, но в первом случае он замешкался, а во втором Джон Стоунс исправил собственную ошибку и не дал сопернику прицельно пробить.
Вскоре и хозяева попробовали атаковать. На 10-й минуте Варди уже выходил на удар, однако Маттиа Де Шильо в отчаянном подкате лишил нападающего "Лестера" мяча.
На 17-й минуте вновь обратил на себя внимание Иммобие, из пределов вратарской замыкая подачу с фланга. Мяч после удара головой Чиро пошел над перекладиной.
А на 26-й минуте англичане открыли счет. Джесси Лингард проявил хитрость, с молчаливого согласия рефери быстро введя мяч в игру после зафиксированного фола. Игрок "Манчестер Юнайтед" нашел передачей Варди внутри штрафной, чуть правее центра, и Джейми сильным ударом расстрелял ворота — 1:0.
Забитый гол вселил в подопечных Саутгейта уверенность. Количество помарок в обороне снизилось, а игра в атаке стала более грозной. Итальянцы были вынуждены много защищаться, созидая с большим трудом.
Во втором тайме игра если и изменилась, то ненамного. Англия по-прежнему смотрелась предпочтительнее, хотя острых моментов почти не возникало.
Итальянцы оживились лишь в самой концовке, и на 86-й минуте рефери, прибегнув к помощи системы VAR, зафиксировал фол Тарковски в штрафной площади. Лоренцо Инсинье с точки переиграл Бутланда — 1:1.
Во многом англичане сами виноваты в упущенной победе. Хозяева имели значительное игровое преимущество после гола Варди, но удвоить счет не смогли и в итоге были за это наказаны.
Сборная Англии — сборная Италии — 1:1 (1:0)
Голы: Варди 26 — Инсинье 87 (пен).
Англия: Бутланд, Уолкер, Стоунс (Хендерсон 73), Тарковски, Триппьер (Роуз 73), Дайер, Окслейд-Чемберлен (Лаллана 60), Лингард (Кук 71), Янг, Стерлинг, Варди (Рэшфорд 70).
Италия: Доннарумма, Дзаппакоста, Ругани, Бонуччи, Де Шильо, Пеллегрини (Гальярдини 79), Жоржиньо, Пароло, Кандрева (Кьеза 56), Инсинье, Иммобиле (Белотти 64).
Предупреждения: Окслейд-Чемберлен, Уолкер, Янг.
28.03.2018 00:00
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опять бздливой тактикой на удержание счёта поплатились, ну и саутгейт дятел -навыпускал к концу игры замен разношерстных.. не знали куда бежать-как открываться ..-короче,ничё хорошего не светит на чм,потолок 1\8. и опять домой)) как всегда
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Ну что москали, как вам Кемерово??? Заебись да??? Ебать, тупо детей заживо сожгли. Вы русские пиздец долбаебы!!!
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Всех кто такое пишет, ФСБ берет в разработку.. Ты не кожаный?
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Испанцы предсказуемо против Месси без Аргентины... Ой, наоборот ))
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Британские власти не рассматривают санкции в отношение Абрамовича
Власти Великобритании не рассматривают введение санкций против владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича.
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Ко всему прочему, аналогичная ситуация и с акционером лондонского "Арсенала" Алишером Усмановым, которые подстраховались, вложив в клуб еще больше средств.
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красава
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е6ать испанцы выдали
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норм товарники получились
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