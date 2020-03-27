"Эвертон" хочет пригласить Фонсеку на место Эллардайса

"Эвертон" определился с приоритетной кандидатурой на замену Сэму Эллардайсу, планируя переманить главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку.

На приглашение Большого Сэма в конце ноября "ириски" во многом решились от безысходности — мерсисайдский клуб всерьез рисковал окунуться в борьбу за выживание, а по-настоящему классных специалистов на рынке тогда не было.



63-летнему Эллардайсу удалось стабилизировать ситуацию и наладить результаты, и данный момент "Эвертон" занимает девятое место с 40 очками, уже ни на что не претендуя в остатке сезона.



Однако вполне очевидно, что Эллардайс сделал недостаточно, чтобы остаться на второй год по своему контракту, не сумев завоевать расположение болельщиков. Как утверждает Daily Mirror, после окончания этого сезона крупнейший акционер "ирисок" Фарад Мошири и президент клуба Билл Кенрайт планируют указать Сэму на дверь.



Мошири и Кенрайт жаждут пригласить молодого и прогрессивного специалиста на тренерский мостик, и во главе их списка находится Фонсека. Заманить 45-летнего португальца боссы "Эвертона" надеются с помощью внушительного трансферного бюджета.



Также "ириски" планируют избавиться от технического директора Стива Уолша и пригласить на его место трансферного гуру из ПСВ Марселя Брандса.