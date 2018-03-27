Маркос Алонсо не помышляет о возвращении в "Реал"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо заявил, что не помышляет о возвращении в свой родной клуб "Реал".

В период работы на "Стэмфорд Бридж" Антонио Конте 27-летний Алонсо превратился в твердого игрока основы. Очередным свидетельством прогресса Маркоса стал его вызов в сборную Испании.



По слухам, яркая игра Алонсо не осталась незамеченной и со стороны "Реала" — клуба, который воспитал Маркоса и за который с большим успехом выступал его дед. Однако экс-защитника "Болтона" все устраивает в "Челси".



"Я не рассматривал вариант с возвращением в "Реал", я просто стараюсь изо всех сил ради своей нынешней команды".



"Я дебютировал за "Реал" в сезоне 2009/10 при Мануэле Пеллегрини, и следующим летом мне предоставилась возможность отправиться в Премьер-Лигу. Я не знаю, что случилось бы, если бы я остался. Я живу настоящим".



"Когда выигрываешь Премьер-Лигу, то следующий год обычно бывает сложным в Англии, особенно когда "Манчестер Сити" поддерживает такой уровень весь сезон".



"Теперь нам важно хорошо завершить год, квалифицироваться в Лигу Чемпионов и побороться за Кубок Англии. Мы находимся в предвкушении этого", — сообщил Алонсо Marca.