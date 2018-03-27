Жезус отказался от нового контракта с "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус отказался от нового контракта. Бразильца не устроили условия, предложенные клубом с "Этихад".

Несмотря на то, что Жезус провел первый матч за "Сити" только в январе прошлого года, чемпионы Премьер-Лиги рассчитывали переподписать контракт с 20-летним бразильцем, на счету которого 11 голов в этом сезоне.



Как стало известно The Times, на первое предложение клуба нападающий ответил отказом. Габриэля и его окружение не устроил оклад по новому контракту в 90 тысяч фунтов в неделю — бразилец требует свыше 100 тысяч каждые семь дней.



Издание подчеркивает, что Жезус, сейчас зарабатывающий 80 тыс. фунтов в неделю, уже свернул переговоры по новой сделке и вернется к ним только после Чемпионата Мира в России. Стороны уверены, что в конце концов придут к компромиссу и ударят по рукам.