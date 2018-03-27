Де Хеа объяснил, почему не возвращается в Испанию

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что не возвращается на родину в Испанию, поскольку в Англии к нему лучше относятся фанаты.

Слухи о возможном возвращении Де Хеа в Мадрид прекратились только в этом году. Уже известно, что вместо Давида боссы "Реала" рассматривают вариант с покупкой Алиссона из "Ромы".

В расположении сборной Испании Де Хеа рассказал, почему все эти годы оставался в "Юнайтед" вместо того, чтобы вернуться домой. По словам голкипера, в Англии к нему гораздо лучше относятся болельщики.

"В Англии я чувствую к себе симпатию и уважение, в Испании я особо этого не замечаю. Но каждый раз, когда я приезжаю в расположение сборной, я чувствую любовь внутри. Это – самое главное", - сообщил Де Хеа Goal.




Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 27.03.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 27.03.2018 20:12 # tursa
    походу аллисона реал купит а не лфк, ну и покс если кариес продолжит развиваться

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  2. mancunia-planet 27.03.2018 19:21 # mancunia-planet
    САФ купил

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