Де Хеа объяснил, почему не возвращается в Испанию

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заявил, что не возвращается на родину в Испанию, поскольку в Англии к нему лучше относятся фанаты.

Слухи о возможном возвращении Де Хеа в Мадрид прекратились только в этом году. Уже известно, что вместо Давида боссы "Реала" рассматривают вариант с покупкой Алиссона из "Ромы".



В расположении сборной Испании Де Хеа рассказал, почему все эти годы оставался в "Юнайтед" вместо того, чтобы вернуться домой. По словам голкипера, в Англии к нему гораздо лучше относятся болельщики.



"В Англии я чувствую к себе симпатию и уважение, в Испании я особо этого не замечаю. Но каждый раз, когда я приезжаю в расположение сборной, я чувствую любовь внутри. Это – самое главное", - сообщил Де Хеа Goal.