Миньоле определится со своим будущим после возвращения из России

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что определится со своим будущим только после Чемпионата Мира в России.

На прошлой неделе Миньоле намекнул, что его не устраивает статус запасного вратаря и полное отсутствие игровой практики в "Ливерпуле", хотя и пообещал сражаться за роль первого номера.



По словам игрока сборной Бельгии, он еще не определился, оставаться ему на "Энфилде" или уходить из команды, которой он посвятил пять лет карьеры. Окончательное решение Миньоле примет после Чемпионата Мира в России.



"Я не знаю, где буду играть в следующем сезоне, хотя мой контракт с "Ливерпулем" рассчитан еще на три года. Конечно, я хочу играть, и тренер знает об этом – мы разговаривали на эту тему уже несколько раз. После Чемпионата Мира я снова об этом подумаю. Сейчас самое главное оставаться в форме и ждать своего шанса", - цитирует Миньоле ESPN.