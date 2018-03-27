"Юнайтед" и "Сити" обозначили интерес к Сери

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" обозначили свой интерес к полузащитнику "Ниццы" Жан-Мишелю Сери.

Напомним, еще в прошлом месяце главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо объявил, что планирует купить полузащитника грядущим летом. К этому его подталкивает завершение карьеры Майклом Кэрриком.



Однако укрепление опорной зоны является одним из приоритетов и для "горожан". Лидерам Премьер-Лиги необходим преемник для Фернандиньо, которому в мае исполнится 33.



Как стало известно Manchester Evening News, оба клуба из Манчестера уже обозначили интерес к Сери, за которым они внимательно следят в этом сезоне. Также 26-летний ивуариец приглянулся "Барселоне".



Жан-Мишель отлично подходит под профиль игрока, которого ищут "Юнайтед" и "Сити". Сери охотно поддерживает атаку, умеет отбирать мяч и обладает прекрасной техникой.



Добавим, еще одной общей целью для клубов из Манчестера является полузащитник "Шахтера" Фред. По информации издания, представители бразильца уже не уверены, что сумеют договориться с "горожанами", и готовы рассмотреть другие варианты.