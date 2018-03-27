УЕФА внес изменения в правила Лиги Чемпионов и Лиги Европы

УЕФА УЕФА объявил о ряде изменений, которые произойдут в Лиге Чемпионов и Лиге Чемпионов уже со следующего сезона.

В тех матчах обоих европейских турниров, где выяснение отношений перейдет в экстра-таймы, команды смогут сделать по четвертой замене в эти дополнительные 30 минут игры.

Кроме того, в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также в матче за Суперкубок Европы командам будет позволено иметь сразу 12 игроков на скамейке запасных — вместо привычных семи.

Также УЕФА разрешит дозаявлять в январе футболистов, если те были заиграны в Лиге Чемпионов или Лиге Европы за другую команду в первой половине сезона. В данный момент правила запрещают игрокам выступать за два различных клуба в одном европейском соревновании.

Таким образом, УЕФА фактически упразднит понятие "заигранности" футболистов — из-за этого принципа в текущем сезоне Филиппе Коутиньо наблюдает с трибун за "Барселоной", а Пьер-Эмерик Обамеянг — за "Арсеналом".

Наконец, еще одно изменение коснулось времени начала матчей. Со следующего сезона некоторые игры в Лиге Чемпионов будут стартовать раньше.



Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. farot 27.03.2018 16:33 # farot
    введение дополнительных временных слотов трансляций это круто.
    Можно будет нормально два топовых матча глянуть + призовые подрастут

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  2. stevens 27.03.2018 16:33 # stevens
    Нормально. Забыли добавить, что щленще - говно.

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  3. highneken 27.03.2018 16:16 # highneken
    Ну, неплохо. Еще бы стрило отменить правило выездного мяча в дополнительное время.

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  4. dayver 27.03.2018 16:02 # dayver
    Норм. Никогда не понимал идиотского правила "заигранного" игрока в ЛЧ.

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