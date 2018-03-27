УЕФА внес изменения в правила Лиги Чемпионов и Лиги Европы

УЕФА объявил о ряде изменений, которые произойдут в Лиге Чемпионов и Лиге Чемпионов уже со следующего сезона.

В тех матчах обоих европейских турниров, где выяснение отношений перейдет в экстра-таймы, команды смогут сделать по четвертой замене в эти дополнительные 30 минут игры.



Кроме того, в финалах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также в матче за Суперкубок Европы командам будет позволено иметь сразу 12 игроков на скамейке запасных — вместо привычных семи.



Также УЕФА разрешит дозаявлять в январе футболистов, если те были заиграны в Лиге Чемпионов или Лиге Европы за другую команду в первой половине сезона. В данный момент правила запрещают игрокам выступать за два различных клуба в одном европейском соревновании.



Таким образом, УЕФА фактически упразднит понятие "заигранности" футболистов — из-за этого принципа в текущем сезоне Филиппе Коутиньо наблюдает с трибун за "Барселоной", а Пьер-Эмерик Обамеянг — за "Арсеналом".



Наконец, еще одно изменение коснулось времени начала матчей. Со следующего сезона некоторые игры в Лиге Чемпионов будут стартовать раньше.