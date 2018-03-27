Анонс матча Англия — Италия

В своем очередном товарищеском матче англичане сразятся с Италией, которая находится на 14-й позиции рейтинга сборных ФИФА, всего двумя строчками выше самих "трех львов".

В минувшую пятницу подопечные Гарета Саутгейта провели очень достойный матч в гостях у голландцев, отпраздновав минимальную победу благодаря голу Джесси Лингарда. Англичане не создали уйму моментов и не демонстрировали искрометный футбол, но играли очень четко и дисциплинированно, полностью держа своего в узде.



Таким образом, англичане продлили свою беспроигрышную серию до семи матчей, а вдобавок не пропускают уже пять поединков кряду — или 537 минут, что вселяет в них значительную уверенность.



"Мы лишь должны позволить этой молодой команде проявлять себя. Здесь есть ряд потрясающих молодых игроков. Мы должны дать команде свободу, чтобы расти, совершенствоваться и учиться вместе. У них нет по 50-100 матчей за сборную. У них впереди годы совместных выступлений, и они могут стать значительно лучше", — говорил Саутгейт на пресс-конференции.



Италия в свою очередь не забивает уже в трех матчах кряду, а в минувшую пятницу уступила сборной Аргентины в Манчестере со счетом 2:0.



Итальянцы, четырежды становившиеся чемпионами Мира, не поедут на турнир в России грядущим летом, впервые с 1958 года не сумев преодолеть квалификацию к Мундиалю.



Последний раз англичане и итальянцы встречались в марте 2015, сыграв 1:1 в Турине.



Англичане лишь однажды одолели итальянцев в семи последних встречах, трижды уступив и трижды сыграв вничью.



Последний раз Англия принимала на своем поле Италию в марте 2002, уступив на "Элланд Роад" со счетом 1:2. Единственный гол у хозяев тогда забил Робби Фаулер, а Гарет Саутгейт выходил в стартовом составе.



Это будет первый визит итальянцев на "Уэмбли" с февраля 1997, когда в рамках отбора к ЧМ-1998 они отпраздновали минимальную победу над англичанами благодаря голу Джанфранко Дзолы.



Оба своих последних матча Англия завершила со счетом 0:0 — против Германии и Бразилии.



В преддверии этого матча расположение сборной Англии покинули защитник "Ливерпуля" Джо Гомес и полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир. Харри Магуайр находится под вопросом. Джек Бутланд, Эрик Дайер, Деле Алли и Джейми Варди должны выйти с первых минут.



Товарищеский матч

Сборная Англии — сборная Италии

Лондон. Стадион "Уэмбли". 22:00 Онлайн-трансляция