Стерлинг знает, из-за кого не забивает в сборной Англии

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг пошутил, что не забивает за сборную Англии, поскольку его постоянно меняет главный тренер Гарет Саутгейт.

Последний раз Стерлинг отличился в футболке "трех львов" чуть меньше трех лет назад в поединке с Эстонией. С тех пор Рахим провел 19 матчей за сборную Англию, но не сумел отличиться ни разу.



Перед товарищеской игрой с Италией вингер пошутил, что всему виной замены Саутгейта. Когда ответ принял серьезный оборот, Рахим признал, что хочет чаще забивать в национальной команде.



"Все потому, что тренер убирает меня с поля по ходу игры. На самом деле не нужно проводить параллелей с результатами в клубе: здесь другая среда и другие условия".



"Я должен забивать за Англию намного чаще. Поверьте, я прикладываю для этого большие усилия – так же, как и за клуб. Я давно не забивал, но с этим будет покончено", - сообщил Стерлинг Daily Mail.