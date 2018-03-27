Джан отрицает, что потребовал внушительную прибавку к зарплате
Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан заявил, что не требовал от клуба увеличить его зарплату до 200 тысяч фунтов в неделю.
До истечения контракта Джана остается всего пару месяцев, а 24-летний полузащитник до сих пор не согласился на новый контракт с "красными" и не принял соблазнительное предложение от "Ювентуса", с который может заключить предварительный договор уже сейчас.
На днях стало известно, что Эмре потребовал от "Ливерпуля" внушительной прибавки к зарплате. По слухам, Джан хочет зарабатывать на "Энфилде" 200 тысяч фунтов в неделю, что идет вразрез с финансовыми возможностями клуба.
Во вторник утром немец опроверг эти сообщения. Одновременно Джан заявил, что больше не будет комментировать слухи, связанные с его клубным будущим.
"Вернулся из сборной Германии и начинаю восстанавливаться от травмы. Хочу как можно быстрее вернуться в строй. Что касается слухов, то я больше не собираюсь комментировать какую-то ложь", - написал Джан в Instagram.
27.03.2018 13:00
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Проваливай, турек.
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Поздно, мы тебя и так презирали.
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