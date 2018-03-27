"Лестер" готов отпустить Махреза летом

Грядущим летом "Лестер" все-таки позволит вингеру Рияду Махрезу покинуть клуб и уйти на повышение.

В январе 27-летний Махрез пытался провернуть трансфер в "Манчестер Сити" и даже подал соответствующее прошение. "Лестер" не удовлетворил ни просьбу игрока, ни принял внушительное предложение "горожан".



Сразу после сорвавшейся сделки Рияд устроил длительную забастовку, не появляясь даже на тренировках "Лестера". Алжирец устал от обещаний клуба его отпустить, которые продолжаются последние два сезона.



Как сообщает Leicester Mercury, грядущим летом клуб с "Кинг-Пауэр", наконец, позволит Махрезу уйти на повышение. Действующий контракт Рияд истекает уже через два года, поэтому выгодно продать игрока "лисы" смогут только по окончании нынешнего сезона.