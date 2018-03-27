Аллегри не интересует работа с "Арсеналом"

Массимилиано Аллегри На фоне слухов об интересе "Арсенала" главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что его все устраивает в туринском клубе.

На прошлой неделе прессу взбудоражили сообщения о готовности Томаса Тухеля возглавить "Арсенал". Также утверждалось, что в качестве альтернативы клуб с "Эмирейтс" рассматривает 50-летнего Аллегри.

Однако специалист, выигравший с "Ювентусом" три чемпионских титула Серии А и дошедший до финала Лиги Чемпионов, не собирается покидать Турин. При всей привлекательности Премьер-Лиги, Массимилиано все устраивает на родине.

"Работа тренера напрямую зависит от результатов. Если ты побеждаешь, тебя считают хорошим тренером. Если ты проигрываешь, тебя считают плохим. Мой контракт рассчитан до 2020 года, и поверьте, я счастлив в "Ювентусе", - сообщил Аллегри Premium Sport.




Метки Аллегри, Арсенал, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 27.03.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 27.03.2018 12:08 # mixmaster
    Арсен еще год минимум будет, не мечтайте, журнашлюшки и недосайто ведущие

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  2. electric 27.03.2018 11:36 # electric
    Самирка в гробу переворачивается после таких новостей.

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  3. pauk 27.03.2018 11:19 # pauk
    Тухель послал
    Аллегри послал
    Кто ещё? В очередь, сукины дети, в очередь!

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