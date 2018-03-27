Аллегри не интересует работа с "Арсеналом"
На фоне слухов об интересе "Арсенала" главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что его все устраивает в туринском клубе.
На прошлой неделе прессу взбудоражили сообщения о готовности Томаса Тухеля возглавить "Арсенал". Также утверждалось, что в качестве альтернативы клуб с "Эмирейтс" рассматривает 50-летнего Аллегри.
Однако специалист, выигравший с "Ювентусом" три чемпионских титула Серии А и дошедший до финала Лиги Чемпионов, не собирается покидать Турин. При всей привлекательности Премьер-Лиги, Массимилиано все устраивает на родине.
"Работа тренера напрямую зависит от результатов. Если ты побеждаешь, тебя считают хорошим тренером. Если ты проигрываешь, тебя считают плохим. Мой контракт рассчитан до 2020 года, и поверьте, я счастлив в "Ювентусе", - сообщил Аллегри Premium Sport.
27.03.2018 11:00
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Арсен еще год минимум будет, не мечтайте, журнашлюшки и недосайто ведущие
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Самирка в гробу переворачивается после таких новостей.
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Тухель послал
Аллегри послал
Кто ещё? В очередь, сукины дети, в очередь!
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