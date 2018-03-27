Аллегри не интересует работа с "Арсеналом"

На фоне слухов об интересе "Арсенала" главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что его все устраивает в туринском клубе.

На прошлой неделе прессу взбудоражили сообщения о готовности Томаса Тухеля возглавить "Арсенал". Также утверждалось, что в качестве альтернативы клуб с "Эмирейтс" рассматривает 50-летнего Аллегри.



Однако специалист, выигравший с "Ювентусом" три чемпионских титула Серии А и дошедший до финала Лиги Чемпионов, не собирается покидать Турин. При всей привлекательности Премьер-Лиги, Массимилиано все устраивает на родине.



"Работа тренера напрямую зависит от результатов. Если ты побеждаешь, тебя считают хорошим тренером. Если ты проигрываешь, тебя считают плохим. Мой контракт рассчитан до 2020 года, и поверьте, я счастлив в "Ювентусе", - сообщил Аллегри Premium Sport.