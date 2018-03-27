Азар готов играть на любой позиции за "Челси"

Лидер "Челси" Эден Азар заявил, что готов играть везде, куда бы ни отправил его главный тренер Антонио Конте.

В нескольких играх этого сезона Конте использовал своего бельгийского плеймейкера в качестве "ложной девятки", но получалось это с переменным успехом. Если в домашнем матче против "Барселоны" Эден был неплох в этой роли, то против "Манчестер Сити" оказался совершенно изолирован от команды.



Однако в преддверии дерби с "Тоттенхэмом" в ближайшее воскресенье 27-летний Азар заверил, что у него нет претензий к Конте по поводу своей позиции на поле.



"Я просто хочу находиться на футбольном поле. В качестве 9-го номера или 10-го — без проблем, я могу играть и левого защитника, если тренер захочет".



"Я просто хочу находиться на футбольном поле и выкладываться без остатка, как я это делаю всегда".



"Я счастлив в "Челси". Я думаю лишь о концовке сезона и о Чемпионате Мира. У меня остается два года по своему контракту, поэтому я просто счастлив", — сообщил Азар Sky Sports.