Саутгейт восхищается игрой сборной Италии в обороне

В преддверии товарищеского матча со сборной Италии главный тренер англичан Гарет Саутгейт выразил восхищение тем, как соперник его команды играет в обороне.

Во вторник вечером подопечные Саутгейта проведут свой очередной матч в рамках подготовки к Чемпионату Мира в России. Гарет считает, что англичанам есть, чему поучиться, у итальянской команды.



"Я всегда был огромным поклонником итальянского футбола. Я в восторге от того, с каким вниманием к деталям они играют. Для меня как для защитника они лучшие — по тактической организации, по деталям при опеке".



На мой взгляд, искусство обороняться — а это именно искусство — часто бывает недооценено людьми".



"Но когда видишь в их команде, а также в командах, против которых довелось играть мне, игроков вроде Несты, Каннаваро, Мальдини, то понимаешь, что они лучше, абсолютно лучшие".



"Мы знаем, что забить итальянской команде — тяжелейшее из возможных испытаний. Мы знаем, что они будут действительно хорошо организованы и хорошо играть в прессинге. Так что это будет хорошее испытание для нас, посмотрим, насколько мы готовы", — цитирует Саутгейта Sky Sports.