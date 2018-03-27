Венгер не собирается в ПСЖ
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал слухи, сватающие его в ПСЖ, призвав парижан сохранить верность Унаи Эмери.
Судьба Эмери выглядит предрешенной после вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов уже со стадии 1/8 финала. Вопрос лишь в том, кто заменит Унаи после окончания этого сезона.
Одним из кандидатов на замену Эмери называется как раз Венгер, у которого далеко не все гладко в "Арсенале", несмотря на действительный до 2019 года контракт. Однако Арсен спешит охладить спекуляции.
"Я всегда был близок с ПСЖ и всегда поддерживал ПСЖ. Лично я считаю, что ПСЖ необходима стабильность. Все медиа ставят крест на Унаи Эмери, но это решать не медиа, а ПСЖ".
"Глядя со стороны, Унаи Эмери кажется мне очень компетентным специалистом, и если ПСЖ хочет продвинуться вперед, их проект должен основываться на стабильности. Поэтому я не поддерживаю вашу точку зрения о том, что Унаи Эмери должен уйти".
"Люди очень поспешны в своих решениях. Но стоит им самим оказаться у руля, как все слегка меняется", — сообщил Венгер beIN Sports.
27.03.2018 08:00
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