Венгер не собирается в ПСЖ

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал слухи, сватающие его в ПСЖ, призвав парижан сохранить верность Унаи Эмери.

Судьба Эмери выглядит предрешенной после вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов уже со стадии 1/8 финала. Вопрос лишь в том, кто заменит Унаи после окончания этого сезона.



Одним из кандидатов на замену Эмери называется как раз Венгер, у которого далеко не все гладко в "Арсенале", несмотря на действительный до 2019 года контракт. Однако Арсен спешит охладить спекуляции.



"Я всегда был близок с ПСЖ и всегда поддерживал ПСЖ. Лично я считаю, что ПСЖ необходима стабильность. Все медиа ставят крест на Унаи Эмери, но это решать не медиа, а ПСЖ".



"Глядя со стороны, Унаи Эмери кажется мне очень компетентным специалистом, и если ПСЖ хочет продвинуться вперед, их проект должен основываться на стабильности. Поэтому я не поддерживаю вашу точку зрения о том, что Унаи Эмери должен уйти".



"Люди очень поспешны в своих решениях. Но стоит им самим оказаться у руля, как все слегка меняется", — сообщил Венгер beIN Sports.