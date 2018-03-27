Азар уйдет из "Челси", но только в отпуск

Азар и партнеры Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что если и покинет лондонский клуб по окончании сезона, то лишь ради отпуска.

Буквально на днях партнер Азара по клубу и соотечественник Тибо Куртуа заверил, что останется в "Челси" на следующий сезон. Голкипер не покинет клуб, даже если переговоры по новому контракту не сдвинутся с мертвой точки.

Аналогичный план действий выстроил и Эден. По словам бельгийца, которого регулярно связывают с переходом в "Реал", он покинет "Челси", но только ради пары недель отпуска.

"Я собираюсь завершить сезон в Премьер-Лиге, затем сыграть на Чемпионате Мира и отправиться на какое-то время в отпуск. Посмотрим, что произойдет потом, но самое главное, что я счастлив в "Челси", а мой контракт действителен еще два года", - цитирует Азара Daily Mail.




Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.03.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. kontorres 27.03.2018 07:32 # kontorres
    Типа хотят свободными агентами уйти, шарят крысы однако

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  2. kara-balapan 27.03.2018 07:20 # kara-balapan
    Обхаркает Щолси!

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