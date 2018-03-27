Венгер уговаривает Уилшира подписать новый контракт

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что он лично пытается воздействовать на полузащитника Джека Уилшира, побуждая того к новому контракту.

В последние недели 26-летний Уилшир вернул место в стартовом составе "канониров" и стал привлекательной целью для многих клубов, учитывая свой истекающий в конце сезона контракт. Интерес к Джеку приписывают "Ювентусу", "Милану" и "Эвертону".



"Арсенал" уже предпринял попытку удержать Уилшира, предложив тому новый контракт, однако Джек не готов пойти на понижение зарплаты. Теперь Венгеру остается надеяться лишь на свой авторитет.



"Единственная гарантия, которую я могу ему дать, заключается в том, что я хочу сохранить его, и мы сделали ему предложение. В то же время мы должны принять, что в своей ситуации Джек будет иметь предложения на стороне".



"Лично я стараюсь надавить на него всем своим весом, я подстегиваю его к тому, чтобы он остался, и я считаю его своим для "Арсенала" игроком", — сообщил Венгер beIN Sports.



Также наставник "канониров" выступил с хвалебной речью в адрес Уилшира, досрочно вернувшегося из сборной Англии с небольшой травмой колена.



(Тренер "Милана" Дженнаро) Гаттузо сказал, что он обладает техникой испанского игрока и характером английского игрока. Думаю, это хорошее суждение, и именно поэтому его хочется сохранить".



"Джек подолгу отсутствовал с травмами, но если в следующие три или четыре года он будет свободен от них, тогда вы увидите настоящего Джека Уилшира".



"Он ездил на Чемпионат Европы, хотя практически не играл там. Несколько раз он появлялся в матчах сборной, но когда Джек Уилшир вернется в свою лучшую форму, он будет твердым игроком основы сборной Англии", — добавил Венгер.