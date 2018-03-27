"Манчестер Сити" планирует покупку Иско

Атакующий полузащитник "Реала" Иско стал трансферной целью "Манчестер Сити" на грядуще лето.

Желание Хосепа Гвардиолы пригласить в свою команду еще одного игрока атакующего плана очевидно — главный тренер "горожан" пытался осуществить это в январе, но не смог заполучить ни Алексиса Санчеса, ни Рияда Махреза.



Ожидается, что по окончании сезона Гвардиола вернется на трансферный рынок за креативным футболистом, и издание The Sun уверено, что приоритетной целью "Сити" станет Иско, который в прошлом уже дважды отказывал клубу с "Этихад".



Предыдущие отказы Иско были мотивированы тем, что 25-летний испанец надеялся заиграть в "Реале", однако в полной мере заслужить доверие наставника "сливочных" Зинедина Зидана ему так и не удалось.



Таким образом, Иско должен быть открыт к смене клуба грядущим летом. Не будет стоять на пути игрока, оцениваемого в 75 миллионов фунтов, и "Реал", нуждающийся в средствах для перестройки команды.



"Клуб достаточно давно следит за Иско, но прежде он всегда отказывался от перехода в последний момент".



"Он жаждет во что бы то ни стало поиграть у Пепа. Каждый знает, что "Реал" хочет добавить атакующего таланта, и он может стать тем, кого принесут в жертву".



"У Пепа уже немало креативных талантов в полузащите, но он все еще находится в поисках игрока, способного действовать на фланге".



"Клуб планирует укрепить состав четырьмя новичками: двумя полузащитниками, еще одним нападающим и запасным фланговым защитником", — цитирует свой источник на "Этихад" издание.



Добавим, что в Мадриде Иско получает около 140 тыс. фунтов в неделю. В прошлом интерес к экс-игроку "Малаги" также приписывали "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед".