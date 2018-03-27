Канте уверен, что Жиру начнет забивать за "Челси"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте надеется, что его соотечественник Оливье Жиру откроет счет своим голам за "синих" в рамках Премьер-Лиги уже в воскресном матче с "Тоттенхэмом".

Отправившись в расположение сборной Франции, Жиру признался, что его не устраивает личная статистика в "Челси". Оливье до сих пор не забивал за "синих" в Премьер-Лиге, а его единственный гол за новый клуб пришелся на матч Кубка Англии с "Халлом".



Канте уверен, что невезение соотечественника не затянется на долгий срок. Более того, Нголо надеется, что Жиру сможет забить уже в домашнем матче с "Тоттенхэмом" в ближайшие выходные.



"Мы знаем Оливье как прирожденного бомбардира, он забил кучу голов в Премьер-Лиге за "Арсенал", а в "Челси" провел еще не так много матчей, чтобы делать какие-то выводы".



"Даже в прошлом сезоне, когда он не всегда попадал в состав, он забил приличное число голов. Мы не беспокоимся насчет его результативности – думаю, совсем скоро он прервет эту серию. Может быть, это произойдет уже с "Тоттенхэмом". Это было бы идеально", - цитирует Канте Daily Mirror.