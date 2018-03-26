"Ливерпуль" не будет покупать нападающего летом
"Ливерпуль" не планирует покупать нападающего грядущим летом и не претендует на восходящую звезду "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.
В понедельник утром немецкая пресса сообщила, что главный тренер "красных" Юрген Клопп готов выложить рекордные для своего клуба 87 миллионов фунтов за 22-летнего Вернера, который забил уже 18 голов в этом сезоне Бундеслиги.
Однако издание Liverpool Echo утверждает, что эта информация является ложной, и Вернер не входит в шорт-лист Клоппа на предстоящее трансферное окно. По окончании сезона Лейпциг на Ливерпуль сменит лишь полузащитник Наби Кейта, но не Тимо.
Утверждается, что Клопп абсолютно доволен тем, как с ролью девятого номера справляется Роберто Фирмино. Вдобавок на балансе у "красных" все еще числятся Данни Ингс, Доминик Соланке, Дивок Ориги и Даниэль Старридж.
Даже если кто-то из перечисленной четверки дублеров Фирмино покинет "Энфилд", Клопп все равно не выйдет на трансферный рынок. Сообщается, что Юрген готов перевести в первую команду 17-летнего Риана Брюстера, для которого этот сезон оказался окончен в январе после операций на лодыжке и колене.
26.03.2018 22:00
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они уже последние лет тридцать усиливаются и борются, и лечат геморрой...бастарды Элтона Джона больше ни на что не способны...
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Ливерпуль усиливается, в следующем году будут сыграннее и бороться за чемпионство)))
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