"Ливерпуль" не будет покупать нападающего летом

"Ливерпуль" не планирует покупать нападающего грядущим летом и не претендует на восходящую звезду "РБ Лейпцига" Тимо Вернера.

В понедельник утром немецкая пресса сообщила, что главный тренер "красных" Юрген Клопп готов выложить рекордные для своего клуба 87 миллионов фунтов за 22-летнего Вернера, который забил уже 18 голов в этом сезоне Бундеслиги.



Однако издание Liverpool Echo утверждает, что эта информация является ложной, и Вернер не входит в шорт-лист Клоппа на предстоящее трансферное окно. По окончании сезона Лейпциг на Ливерпуль сменит лишь полузащитник Наби Кейта, но не Тимо.



Утверждается, что Клопп абсолютно доволен тем, как с ролью девятого номера справляется Роберто Фирмино. Вдобавок на балансе у "красных" все еще числятся Данни Ингс, Доминик Соланке, Дивок Ориги и Даниэль Старридж.



Даже если кто-то из перечисленной четверки дублеров Фирмино покинет "Энфилд", Клопп все равно не выйдет на трансферный рынок. Сообщается, что Юрген готов перевести в первую команду 17-летнего Риана Брюстера, для которого этот сезон оказался окончен в январе после операций на лодыжке и колене.