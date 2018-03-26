Салливан использовал "Вест Хэм" для уклонения от уплаты налогов
Совладелец "Вест Хэма" Дэвид Салливан использовал свой клуб, чтобы уйти от уплаты налогов на сумму в 700 тысяч фунтов.
Когда в 2010 году Салливан и его партнер Дэвид Голд покупали акции "молотобойцев", 69-летний бизнесмен привлек для финансирования этой сделки 2 млн. фунтов из средств компании Conegate Ltd, принадлежащей его семье.
Впоследствии эта афера вскрылась, и в понедельник Салливан предстал перед судом. Дэвид был обвинен в том, что предпринял этот маневр лишь для того, чтобы уйти от уплаты налогов.
Как сообщает BBC, трибунал обязал Салливана выплатить в государственную казну 700 тыс. фунтов. Предполагается, что Дэвид не согласен с таким вердиктом и подаст апелляцию.
Добавим, что эта новость поступила в совершенно неподходящий момент, ведь сейчас Салливан и Голд находятся в очень непростых отношениях с болельщиками "Вест Хэма", которые устраивают массовые и резонансные протестные акции против боссов клуба.
26.03.2018 21:00
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