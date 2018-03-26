Тухель предпочитает "Баварию", а не "Арсенал"

Вопреки появившимся в прессе слухам, Томас Тухель не имеет договоренности с "Арсеналом" и по-прежнему надеется стать новым главным тренером "Баварии".

В минувший уикенд из Германии пришла громкая новость о том, что Тухель отверг возможность возглавить "Баварию", поскольку надеется получить опыт работы за рубежом.



Сообщалось, что экс-рулевой дортмундской "Боруссии" общается с "Арсеналом", а некоторые издания даже утверждали, что Томас уже имеет договоренность с лондонским клубом и грядущим летом заменит Арсена Венгера.



Однако Sky Sports стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Тухель, покинувший Дортмунд в мае прошлого года, находится в поисках подходящей возможности вернуться к работе, но "Баварии" не отказывал.



Более того, собственные источники издания утверждают, что клуб из Мюнхена остается наиболее предпочтительным вариантом для Тухеля, а с "канонирами" Томас даже не контактировал.



Только если вариант с "Баварией" не реализуется, Тухель будет готов попробовать себя в Премьер-Лиге. Однако Томас возьмется лишь за большой клуб, выступающий в еврокубках.



Также сообщается, что ранее в этом месяце Тухель отказал "Саутгемптону". Не сумев заинтересовать Томаса, две недели назад "святые" назначили Марка Хьюза.