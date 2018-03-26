Тухель предпочитает "Баварию", а не "Арсенал"
Вопреки появившимся в прессе слухам, Томас Тухель не имеет договоренности с "Арсеналом" и по-прежнему надеется стать новым главным тренером "Баварии".
В минувший уикенд из Германии пришла громкая новость о том, что Тухель отверг возможность возглавить "Баварию", поскольку надеется получить опыт работы за рубежом.
Сообщалось, что экс-рулевой дортмундской "Боруссии" общается с "Арсеналом", а некоторые издания даже утверждали, что Томас уже имеет договоренность с лондонским клубом и грядущим летом заменит Арсена Венгера.
Однако Sky Sports стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Тухель, покинувший Дортмунд в мае прошлого года, находится в поисках подходящей возможности вернуться к работе, но "Баварии" не отказывал.
Более того, собственные источники издания утверждают, что клуб из Мюнхена остается наиболее предпочтительным вариантом для Тухеля, а с "канонирами" Томас даже не контактировал.
Только если вариант с "Баварией" не реализуется, Тухель будет готов попробовать себя в Премьер-Лиге. Однако Томас возьмется лишь за большой клуб, выступающий в еврокубках.
Также сообщается, что ранее в этом месяце Тухель отказал "Саутгемптону". Не сумев заинтересовать Томаса, две недели назад "святые" назначили Марка Хьюза.
26.03.2018 20:35
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а кто в этом сомневался...
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Не нужен был.
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смех держава
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безвизчкая сучка пидорасина
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Значит Венгер еще продлит соглашение с Арсом и будет отбирать очки у Пенсов
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