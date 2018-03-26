Тухель предпочитает "Баварию", а не "Арсенал"

Томас Тухель Вопреки появившимся в прессе слухам, Томас Тухель не имеет договоренности с "Арсеналом" и по-прежнему надеется стать новым главным тренером "Баварии".

В минувший уикенд из Германии пришла громкая новость о том, что Тухель отверг возможность возглавить "Баварию", поскольку надеется получить опыт работы за рубежом.

Сообщалось, что экс-рулевой дортмундской "Боруссии" общается с "Арсеналом", а некоторые издания даже утверждали, что Томас уже имеет договоренность с лондонским клубом и грядущим летом заменит Арсена Венгера.

Однако Sky Sports стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Тухель, покинувший Дортмунд в мае прошлого года, находится в поисках подходящей возможности вернуться к работе, но "Баварии" не отказывал.

Более того, собственные источники издания утверждают, что клуб из Мюнхена остается наиболее предпочтительным вариантом для Тухеля, а с "канонирами" Томас даже не контактировал.

Только если вариант с "Баварией" не реализуется, Тухель будет готов попробовать себя в Премьер-Лиге. Однако Томас возьмется лишь за большой клуб, выступающий в еврокубках.

Также сообщается, что ранее в этом месяце Тухель отказал "Саутгемптону". Не сумев заинтересовать Томаса, две недели назад "святые" назначили Марка Хьюза.



Метки Арсенал, Бавария, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2018 20:35

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  1. kojan 26.03.2018 20:48 # kojan
    а кто в этом сомневался...

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  2. mcart 26.03.2018 20:46 # mcart
    Не нужен был.

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  3. mancityman 26.03.2018 20:44 # mancityman
    смех держава

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  4. fantomaz 26.03.2018 20:42 # fantomaz
    безвизчкая сучка пидорасина

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  5. wmrpkvhzeflbrmo 26.03.2018 20:36 # wmrpkvhzeflbrmo
    Значит Венгер еще продлит соглашение с Арсом и будет отбирать очки у Пенсов

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