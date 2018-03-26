"Вест Бромвичу" нечем платить зарплату игрокам

Вест Бромвич Новый исполнительный директор "Вест Бромвича" Марк Дженкинс сделал шокирующее заявление о том, что в казне клуба не осталось денег даже на зарплату игрокам.

Вот уже несколько недель, как "дрозды" беспомощно барахтаются на дне Премьер-Лиги. За семь матчей до завершения сезона отставание "Вест Бромвича" от спасительного места составляет 10 очков.

Ранее в этом сезоне китайские владельцы клуба с "Хоторнс" поменяли главного тренера, назначив Алана Пардью, а когда это не дало эффекта, решили обновить руководящий состав, отправив в отставку исполнительного директора Мартина Гудмена и президента Джона Уильмса.

Дженкинс, заступивший на место Гудмена, обнаружил, что финансы "Вест Бромвича" находятся в катастрофическом состоянии. Клуб стоят на пороге самого настоящего экономического кризиса, как бы ни завершился сезон.

"В отчете за этот финансовый год мы отобразим существенные убытки. Несмотря на рекордные по меркам клуба зарплаты, трансферные суммы и арендные платы, мы все равно оказались в этом положении (на дне Премьер-Лиги)".

"Буду честен. Когда я вернулся, то был шокирован некоторыми решениями, принятыми до меня. За те 12 месяцев, что меня не было в клубе, все рассыпалось. Сейчас у нас не осталось денег на зарплату", — гласит заявление Дженкинса.



Метки Вест Бромвич, финансы

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2018 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1347

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  1. tursa 26.03.2018 20:50 # tursa
    китайцам надо запретить лезть в футбол

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  2. novocaine 26.03.2018 20:47 # novocaine
    земля пухом вба

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  3. red-artemon 26.03.2018 20:38 # red-artemon
    Старриджа в лфк

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  4. ccchelsea 26.03.2018 20:36 # ccchelsea
    Да уж. Загнать клуб за один год из крепчайшего середняка в банкроты надо постараться.

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  5. wmrpkvhzeflbrmo 26.03.2018 20:35 # wmrpkvhzeflbrmo
    Пенсы должны помочь Дроздам деньгами на зарплату. Взамен Дрозды пусть отдадут половину своих очков Синим, все равно вылетят в Чемпионшип

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  6. van-der-slav 26.03.2018 20:33 # van-der-slav
    судьба портсмута короч их ждет

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  7. dimon70 26.03.2018 20:32 # dimon70
    ВОТ ЭТА НОМЕР!

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  8. electric 26.03.2018 20:10 # electric
    Первый автобус пошел.
    На очереди щолси, и т.д.

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  9. charlton 26.03.2018 20:08 # charlton
    Жесть

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