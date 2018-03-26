"Вест Бромвичу" нечем платить зарплату игрокам
Новый исполнительный директор "Вест Бромвича" Марк Дженкинс сделал шокирующее заявление о том, что в казне клуба не осталось денег даже на зарплату игрокам.
Вот уже несколько недель, как "дрозды" беспомощно барахтаются на дне Премьер-Лиги. За семь матчей до завершения сезона отставание "Вест Бромвича" от спасительного места составляет 10 очков.
Ранее в этом сезоне китайские владельцы клуба с "Хоторнс" поменяли главного тренера, назначив Алана Пардью, а когда это не дало эффекта, решили обновить руководящий состав, отправив в отставку исполнительного директора Мартина Гудмена и президента Джона Уильмса.
Дженкинс, заступивший на место Гудмена, обнаружил, что финансы "Вест Бромвича" находятся в катастрофическом состоянии. Клуб стоят на пороге самого настоящего экономического кризиса, как бы ни завершился сезон.
"В отчете за этот финансовый год мы отобразим существенные убытки. Несмотря на рекордные по меркам клуба зарплаты, трансферные суммы и арендные платы, мы все равно оказались в этом положении (на дне Премьер-Лиги)".
"Буду честен. Когда я вернулся, то был шокирован некоторыми решениями, принятыми до меня. За те 12 месяцев, что меня не было в клубе, все рассыпалось. Сейчас у нас не осталось денег на зарплату", — гласит заявление Дженкинса.
26.03.2018 20:00
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китайцам надо запретить лезть в футбол
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земля пухом вба
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Старриджа в лфк
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Да уж. Загнать клуб за один год из крепчайшего середняка в банкроты надо постараться.
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Пенсы должны помочь Дроздам деньгами на зарплату. Взамен Дрозды пусть отдадут половину своих очков Синим, все равно вылетят в Чемпионшип
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ВОТ ЭТА НОМЕР!
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