Рэмси и Лакасетт вернулись к тренировкам

Полузащитник Аарон Рэмси и нападающий Александр Лакасетт оправились после травм и приступили к тренировкам в составе "Арсенала".

Напомним, Лакасетт находится вне игры с минимального поражения от "Тоттенхэма" 10 февраля. Однако Александр уже залечил свое колено и теперь усиленно набирает форму, чтобы навязать конкуренцию новичку команды Пьер-Эмерику Обамеянгу.



Как сообщает Daily Mail, в понедельник участие в общей тренировке также принял и Рэмси, который не смог откликнуться на вызов из сборной Уэльса по причине небольшой процедуры на пахе.



Ожидается, что оба игрока — а также досрочно вернувшиеся из своих сборных полузащитники Джек Уилшир и Месут Озил — будут готовы к матчу Премьер-Лиги против "Стоука" в ближайшее воскресенье.