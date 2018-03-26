Эльнени заключил новый контракт с "Арсеналом"

Мохамед Эльнени Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени заключил со своим клубом новый контракт, который связал его будущее до июня 2022 года.

Присоединившись к "канонирам" из "Базеля" в январе 2016, с тех пор Эльнени провел 65 матчей, включая все этом розыгрыше Лиги Европы. Мохамед стал очень важным игроком для главного тренера Арсена Венгера.

Роль 25-летнего египтянина в команде только возросла после ухода в январе с "Эмирейтс" конкурента Эльнени по опорной зоне Франсиса Кокелена. Своей игрой Мохамеду удалось заслужить не только доверие Венгера, но и новый долгосрочный контракт.



Метки Арсенал, контракты, Эльнени

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2018 18:00

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  1. ccchelsea 26.03.2018 18:33 # ccchelsea
    Лол
    От этого немоща надо избавляться, а они его продлевают. Ну что за дауны.

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  2. wengerrrro 26.03.2018 18:24 # wengerrrro
    идеальный запасной и на резервные матчи против эстерсундов и челсей, а так середняк

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  3. tursa 26.03.2018 18:14 # tursa
    какой же топарь

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