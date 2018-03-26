Эльнени заключил новый контракт с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени заключил со своим клубом новый контракт, который связал его будущее до июня 2022 года.

Присоединившись к "канонирам" из "Базеля" в январе 2016, с тех пор Эльнени провел 65 матчей, включая все этом розыгрыше Лиги Европы. Мохамед стал очень важным игроком для главного тренера Арсена Венгера.



Роль 25-летнего египтянина в команде только возросла после ухода в январе с "Эмирейтс" конкурента Эльнени по опорной зоне Франсиса Кокелена. Своей игрой Мохамеду удалось заслужить не только доверие Венгера, но и новый долгосрочный контракт.