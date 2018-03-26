Джек Бутланд сыграет против сборной Италии

Место в воротах сборной Англии на товарищеский матч с Италией во вторник вечером займет голкипер "Стоука" Джек Бутланд.

Во встрече с Голландией в прошлую пятницу ворота "трех львов" защищал Джордан Пикфорд из "Эвертона". Голкипер "ирисок" провел дебютный матч за сборную, не пропустил и даже поучаствовал в голевой атаке своей команды.



На то, чтобы сыграть с итальянцами, претендовали сразу три вратаря, но шанса от главного тренера англичан Гарета Саутгейта удостоился 25-летний Бутланд. Джек выйдет в стартовом составе на игру, которая состоится на "Уэмбли", сообщает официальный сайт FA.



Таким образом, без практики во время международной паузы останутся Джо Харт из "Вест Хэма" и Ник Поуп, представляющий "Бернли". Вероятно, кто-то из них не попадет в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира.