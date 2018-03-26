Куртуа ответил на замечания Ван Галя

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа ответил на замечания бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галя, который раскритиковал его за игру с "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

После того, как Куртуа пропустил между ног сразу два мяча на "Камп Ноу", Ван Галь посоветовал бельгийцу найти опытного тренера вратарей. Луи говорил, что с грамотным наставником Тибо не совершил бы столько ошибок в ответном матче 1/8 финала.



"Игра перевернулась с ног на голову из-за грубейшей ошибки Куртуа. Если бы его тренером вратарей был Франк Хук, он бы не пропустил такие голы", - выделил своего помощника Ван Галь.



В интервью Sporza Тибо ответил на претензии голландца, посоветовав бывшему тренеру МЮ не лезть в чужие дела.



"Когда так называемые эксперты обсуждают игру вратарей, мне кажется, что они вообще не разбираются в этом. Ван Галю не следует обсуждать вратарскую игру", - сообщил Куртуа.