Куртуа ответил на замечания Ван Галя

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа ответил на замечания бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галя, который раскритиковал его за игру с "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

После того, как Куртуа пропустил между ног сразу два мяча на "Камп Ноу", Ван Галь посоветовал бельгийцу найти опытного тренера вратарей. Луи говорил, что с грамотным наставником Тибо не совершил бы столько ошибок в ответном матче 1/8 финала.

"Игра перевернулась с ног на голову из-за грубейшей ошибки Куртуа. Если бы его тренером вратарей был Франк Хук, он бы не пропустил такие голы", - выделил своего помощника Ван Галь.

В интервью Sporza Тибо ответил на претензии голландца, посоветовав бывшему тренеру МЮ не лезть в чужие дела.

"Когда так называемые эксперты обсуждают игру вратарей, мне кажется, что они вообще не разбираются в этом. Ван Галю не следует обсуждать вратарскую игру", - сообщил Куртуа.




Метки Ван Галь, Куртуа, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.03.2018 16:00

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  1. mancunia-planet 26.03.2018 16:04 # mancunia-planet
    Очкотряс грибучий

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  2. mancunia-planet 26.03.2018 16:02 # mancunia-planet
    Куртуа полный идиот оказался, спорить с "так называемым экпертом"? Ахахаа

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