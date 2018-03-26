Дукуре мечтает выступать за "Ливерпуль"

Абдулай Дукуре Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре признался, что "Ливерпуль" является клубом его мечты.

25-летний француз малийского происхождения на высоком уровне проводит этот сезон. В прошлом месяце Дукуре лично сообщил, что большие клубы Премьер-Лиги обратили на него внимание.

Однако особенно приятен Абдулаю был бы интерес "Ливерпуля". Дукуре, на счету которого семь голов в этом сезоне, мечтает получить приглашение от Юргена Клоппа грядущим летом.

"Ливерпуль" — это клуб, который не нуждается в представлении. Я с нетерпением ждал нашего матча на "Энфилде", мне хотелось почувствовать эту атмосферу. Для меня было бы мечтой выступать за такой клуб".

"Я благодарен "Уотфорду", этот клуб поверил в меня и предоставил возможность раскрыть себя в Премьер-Лиге. Но если мне поступит предложение, мы поговорим, чтобы принять лучшее решение. Каждый хочет играть в Лиге Чемпионов, в больших соревнованиях", — сообщил Дукуре Canal+.



Метки Дукуре, Ливерпуль, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 761

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Последние комментарии:




  1. liverpool5times 26.03.2018 15:51 # liverpool5times
    Хороший опорник)))

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  2. scouser2005 26.03.2018 15:13 # scouser2005
    В очередь, суки, в очередь ))

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  3. mancunia-planet 26.03.2018 15:09 # mancunia-planet
    у них своих хватает

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  4. kos9k 26.03.2018 15:05 # kos9k
    для ротации сойдет, всяко лучше джана

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  5. ezh28 26.03.2018 15:02 # ezh28
    Ну не знаю...

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