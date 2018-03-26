Дукуре мечтает выступать за "Ливерпуль"
Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре признался, что "Ливерпуль" является клубом его мечты.
25-летний француз малийского происхождения на высоком уровне проводит этот сезон. В прошлом месяце Дукуре лично сообщил, что большие клубы Премьер-Лиги обратили на него внимание.
Однако особенно приятен Абдулаю был бы интерес "Ливерпуля". Дукуре, на счету которого семь голов в этом сезоне, мечтает получить приглашение от Юргена Клоппа грядущим летом.
"Ливерпуль" — это клуб, который не нуждается в представлении. Я с нетерпением ждал нашего матча на "Энфилде", мне хотелось почувствовать эту атмосферу. Для меня было бы мечтой выступать за такой клуб".
"Я благодарен "Уотфорду", этот клуб поверил в меня и предоставил возможность раскрыть себя в Премьер-Лиге. Но если мне поступит предложение, мы поговорим, чтобы принять лучшее решение. Каждый хочет играть в Лиге Чемпионов, в больших соревнованиях", — сообщил Дукуре Canal+.
26.03.2018 15:00
Просмотров: 761
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хороший опорник)))
(ответить)
В очередь, суки, в очередь ))
(ответить)
у них своих хватает
(ответить)
для ротации сойдет, всяко лучше джана
(ответить)
Ну не знаю...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий