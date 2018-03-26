Дукуре мечтает выступать за "Ливерпуль"

Полузащитник "Уотфорда" Абдулай Дукуре признался, что "Ливерпуль" является клубом его мечты.

25-летний француз малийского происхождения на высоком уровне проводит этот сезон. В прошлом месяце Дукуре лично сообщил, что большие клубы Премьер-Лиги обратили на него внимание.



Однако особенно приятен Абдулаю был бы интерес "Ливерпуля". Дукуре, на счету которого семь голов в этом сезоне, мечтает получить приглашение от Юргена Клоппа грядущим летом.



"Ливерпуль" — это клуб, который не нуждается в представлении. Я с нетерпением ждал нашего матча на "Энфилде", мне хотелось почувствовать эту атмосферу. Для меня было бы мечтой выступать за такой клуб".



"Я благодарен "Уотфорду", этот клуб поверил в меня и предоставил возможность раскрыть себя в Премьер-Лиге. Но если мне поступит предложение, мы поговорим, чтобы принять лучшее решение. Каждый хочет играть в Лиге Чемпионов, в больших соревнованиях", — сообщил Дукуре Canal+.