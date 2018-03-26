Мактоминей возвращается в "Юнайтед" с травмой
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей покинул расположение сборной Шотландии и вернулся на лечение в клуб.
В минувшую пятницу 21-летний Мактоминей дебютировал за шотландцев в товарищеском матче с Коста-Рикой. Вслед за этим Скотт получил повреждение на тренировке и теперь не сможет сыграть против Венгрии во вторник вечером.
Вместе с Мэттом Ричи из "Ньюкасла" и защитником "Норвича" Грантом Хэнли, Мактоминею было позволено покинуть расположение национальной команды и продолжить лечение в своем клубе.
Степень серьезности и характер травмы пока не уточняется, но высока вероятность, что теперь Скотту придется пропустить субботний матч Премьер-Лиги против "Суонси".
26.03.2018 14:00
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Последние комментарии:
играют играют а потом приезжают в сборную и ломаются сразу же. явно чтото темное тут
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очередной анусай.
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надеюсь, завершит карьеру.
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