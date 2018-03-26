Мактоминей возвращается в "Юнайтед" с травмой

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей покинул расположение сборной Шотландии и вернулся на лечение в клуб.

В минувшую пятницу 21-летний Мактоминей дебютировал за шотландцев в товарищеском матче с Коста-Рикой. Вслед за этим Скотт получил повреждение на тренировке и теперь не сможет сыграть против Венгрии во вторник вечером.



Вместе с Мэттом Ричи из "Ньюкасла" и защитником "Норвича" Грантом Хэнли, Мактоминею было позволено покинуть расположение национальной команды и продолжить лечение в своем клубе.



Степень серьезности и характер травмы пока не уточняется, но высока вероятность, что теперь Скотту придется пропустить субботний матч Премьер-Лиги против "Суонси".