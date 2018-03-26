Мактоминей возвращается в "Юнайтед" с травмой

Скотт Мактоминей Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей покинул расположение сборной Шотландии и вернулся на лечение в клуб.

В минувшую пятницу 21-летний Мактоминей дебютировал за шотландцев в товарищеском матче с Коста-Рикой. Вслед за этим Скотт получил повреждение на тренировке и теперь не сможет сыграть против Венгрии во вторник вечером.

Вместе с Мэттом Ричи из "Ньюкасла" и защитником "Норвича" Грантом Хэнли, Мактоминею было позволено покинуть расположение национальной команды и продолжить лечение в своем клубе.

Степень серьезности и характер травмы пока не уточняется, но высока вероятность, что теперь Скотту придется пропустить субботний матч Премьер-Лиги против "Суонси".




Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, сборная Шотландии, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 26.03.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. van-der-slav 26.03.2018 14:36 # van-der-slav
    играют играют а потом приезжают в сборную и ломаются сразу же. явно чтото темное тут

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  2. chelsea88 26.03.2018 14:28 # chelsea88
    очередной анусай.

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  3. mdfjvnlabngmlas 26.03.2018 14:09 # mdfjvnlabngmlas
    надеюсь, завершит карьеру.

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