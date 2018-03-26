Гюндоган уверен, что Тухель будет успешен в "Арсенале"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не сомневается, что Томас Тухель приведет "Арсенал" к долгожданным успехам.

В минувшие выходные стало известно, что Тухель отказался от выгодного предложения "Баварии". Это решение объяснялось желанием Томаса отправиться заграницу, где им в особенности интересуется "Арсенал".



Гюндоган, выступавший под руководством Томаса в дортмундской "Боруссии", не сомневается, что немец добился бы с "канонирами" больших успехов.



"Я на сто процентов поддерживаю идею с приглашением Томаса в Премьер-Лигу. Он первоклассный тренер и способен тренировать любой клуб на планете. В этом у меня нет сомнений".



"Я буду очень рад, если он отправится в Англию. Я наслаждался его стилем игры, когда мы оба работали в Дортмунде, и многому у него научился. Теперь я желаю ему всего наилучшего", - цитирует Гюндогана Football London.