Гризманн хочет играть с Погба, но не в "Юнайтед"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал, что хочет играть за один клуб с соотечественником Полем Погба, но необязательно в "Манчестер Юнайтед".

Прошлым летом Гризманн был близок к переезду на "Олд Траффорд", но в последний момент остался в Мадриде и даже заключил новый контракт с "Атлетико", о чем впоследствии, судя по его словам, пожалел.



Встретив Погба в расположении сборной Франции, Антуан признался, что хочет играть с Полем за один клуб. Правда, это не означает, что мечта Гризманна исполнится в "Манчестер Юнайтед".



"Конечно, было бы здорово играть с ним в одном клубе – по крайней мере, чаще нам удается в сборной Франции. В любом случае это не означает, что я хочу перейти в "Юнайтед", - сообщил Гризманн Canal+.