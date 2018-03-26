Гризманн хочет играть с Погба, но не в "Юнайтед"
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал, что хочет играть за один клуб с соотечественником Полем Погба, но необязательно в "Манчестер Юнайтед".
Прошлым летом Гризманн был близок к переезду на "Олд Траффорд", но в последний момент остался в Мадриде и даже заключил новый контракт с "Атлетико", о чем впоследствии, судя по его словам, пожалел.
Встретив Погба в расположении сборной Франции, Антуан признался, что хочет играть с Полем за один клуб. Правда, это не означает, что мечта Гризманна исполнится в "Манчестер Юнайтед".
"Конечно, было бы здорово играть с ним в одном клубе – по крайней мере, чаще нам удается в сборной Франции. В любом случае это не означает, что я хочу перейти в "Юнайтед", - сообщил Гризманн Canal+.
26.03.2018 12:00
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Хватит ссать на МЮ(((
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ну и отлично
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Даже Антуан понимает что МЮ обхарканные ,а Погба дно от унитаза
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Обоссал в очередной раз помойку
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