Гризманн хочет играть с Погба, но не в "Юнайтед"

Гризманн и Погба Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн рассказал, что хочет играть за один клуб с соотечественником Полем Погба, но необязательно в "Манчестер Юнайтед".

Прошлым летом Гризманн был близок к переезду на "Олд Траффорд", но в последний момент остался в Мадриде и даже заключил новый контракт с "Атлетико", о чем впоследствии, судя по его словам, пожалел.

Встретив Погба в расположении сборной Франции, Антуан признался, что хочет играть с Полем за один клуб. Правда, это не означает, что мечта Гризманна исполнится в "Манчестер Юнайтед".

"Конечно, было бы здорово играть с ним в одном клубе – по крайней мере, чаще нам удается в сборной Франции. В любом случае это не означает, что я хочу перейти в "Юнайтед", - сообщил Гризманн Canal+.



Метки Гризманн, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 26.03.2018 12:00

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  1. liverpool5times 26.03.2018 13:38 # liverpool5times
    Хватит ссать на МЮ(((

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  2. manutd-20champ 26.03.2018 12:46 # manutd-20champ
    ну и отлично

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  3. martingor 26.03.2018 12:40 # martingor
    Даже Антуан понимает что МЮ обхарканные ,а Погба дно от унитаза

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  4. murderface616 26.03.2018 12:12 # murderface616
    Обоссал в очередной раз помойку

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