Агуэро рассказал, когда покинет "Сити"
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что не будет продлевать свой контракт, действующий до лета 2020 года.
После переезда на "Этихад" в 2011 году аргентинец успел выиграть с "Сити" два чемпионских титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Суперкубок Англии. Мечтой Серхио остается лишь победа в Лиге Чемпионов, где "горожане" добирались только до полуфинала.
На ее исполнение 29-летний нападающий отводит себе еще два с половиной сезона. Затем Серхио вернется в родной "Индепьенденте" и продлевать контракт с "Сити" не собирается.
"Мой контракт с "Манчестер Сити" подойдет к концу в 2020 году. Затем я собираюсь вернуться домой в "Индепьенденте", - сообщил Агуэро Fox Sports.
26.03.2018 11:00
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Да похоже раньше лысый тебя сольет в след сезоне он ведь дрочит на Жезуса, сорян братан, мог бы в реальчик заехать на пару сезонов с Роналду порубать а то Бенз стал че то сдавать
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у латиносов две дороги или в барсу или в родные пенаты. У всех испаньелов и латиносов сознание на уровне 10 лет и они делают то о чем мечтали в детстве поиграть в барсе если не получилось то домой к бабушке с пирожками
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Топовой нап, демонстрирующий феноменальную стабильностт. Легенда сити, лицезрейте
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