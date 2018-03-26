Агуэро рассказал, когда покинет "Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро заявил, что не будет продлевать свой контракт, действующий до лета 2020 года.

После переезда на "Этихад" в 2011 году аргентинец успел выиграть с "Сити" два чемпионских титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Суперкубок Англии. Мечтой Серхио остается лишь победа в Лиге Чемпионов, где "горожане" добирались только до полуфинала.



На ее исполнение 29-летний нападающий отводит себе еще два с половиной сезона. Затем Серхио вернется в родной "Индепьенденте" и продлевать контракт с "Сити" не собирается.



"Мой контракт с "Манчестер Сити" подойдет к концу в 2020 году. Затем я собираюсь вернуться домой в "Индепьенденте", - сообщил Агуэро Fox Sports.