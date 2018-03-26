"Юнайтед" активизировал свой интерес к Кирану Тирни

Окончательно разочаровавшись в Люке Шоу, наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо активизировал свой интерес к левому защитнику "Селтика" Кирану Тирни.

Укрепление левого фланга обороны является одним из приоритетов для "красных дьяволов" на грядущее лето, ведь Эшли Янгу, номинальному вингеру, в июле исполнится уже 33, а Шоу, как ожидается, будет продан.



По ходу этого сезона Моуриньо попытался реабилитировать карьеру Шоу, однако тот своим шансом не воспользовался и вновь угодил в опалу к тренеру. По слухам, Люк уже смирился с тем, что у него нет никаких перспектив на "Олд Траффорд".



Как утверждает Daily Record, приоритетной целью Моуриньо для укрепления проблемной позиции является Алекс Сандро из "Ювентуса", однако этот трансфер будет крайне непросто осуществить, учитывая установленную цену за бразильца — более 60 миллионов фунтов.



Гораздо более доступной опцией выглядит 20-летний Тирни, который способен действовать на обоих флангах обороны, а также в тройке центральных защитников. В этом сезоне Кирану довелось попробовать себя в роли капитана и "Селтика", и сборной Шотландии.



Сообщается, что скауты "Юнайтед" давно следят за Тирни. "Дьяволы" с легкостью заплатят требуемые 20 млн. фунтов — гораздо сложнее будет убедить самого Кирана, который в октябре заключил новый шестилетний контракт с "Селтиком".